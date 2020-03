SESSA AURUNCA – Un uomo di 40enne proveniente da Frattamaggiore è stato fermato in queste ore dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca.

L’uomo è segnalato mentre tentava di entrare in una struttura balneare. I carabinieri, dopo averlo identificato, hanno eseguito una perquisizione e l’hanno trovato in possesso di due grammi di crack. Immediata è scattata la denuncia, sia per detenzione di stupefacenti, sia per la violazione della quarantena.