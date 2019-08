Vacanze di FERRAGOSTO. In 20mila negli agriturismi della Campania

CASERTA – Sono circa 450mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto 2019 negli agriturismi italiani all’insegna della buona tavola e del relax all’aria aperta, 20mila in Campania. E’ quanto stimato dalla Coldiretti sulla base delle indicazioni di “Campagna amica” nel sottolineare che si e’ registrato un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno. “A far scegliere l’agriturismo rispetto alle altre forme di ristorazione e’ certamente – ha sottolineato la Coldiretti – l’opportunita’ di conciliare la buona tavola con la possibilita’ di stare all’aria aperta avvalendosi anche delle comodita’ e dei servizi offerti“.

“Se la cucina e’ una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, sono sempre piu’ spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking, ma non mancano – ha continuato la Coldiretti – attivita’ culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici“. “In Campania l’offerta agrituristica – ha spiegato Coldiretti – e’ sempre piu’ ricca e variegata, con crescita continua di prenotazioni grazie al boom del turismo culturale e del turismo “green”. Un successo che va dall’isola d’Ischia a Pompei ed Ercolano, da Napoli a Salerno, dalla penisola sorrentina all’amalfitana, dal Cilento alla Reggia di Caserta, dalle bellezze dell’Appennino tra Sannio e Irpinia al Matese, e tanto altro ancora grazie anche alle migliaia di appuntamenti nei piccoli borghi all’insegna del buon cibo e del buon vivere“.

“La rete degli agriturismi cresce insieme ad un modello di agricoltura che e’ presidio del territorio e custode di un patrimonio di 531 bandiere del gusto (prodotti agroalimentari tradizionali) – ha evidenziato Coldiretti -, grazie al quale la Campania e’ la prima regione d’Italia per biodiversita’. Nella rete degli agriturismi Campagna Amica a valorizzare la biodiversita’ del cibo ci sono gli agrichef, i cuochi contadini“.

“In Campania – ha concluso Coldiretti – sono presenti e censiti dalla Regione circa 600 agriturismi, con una distribuzione non omogenea nei diversi territori. Al primo posto c’e’ la provincia di Salerno, dove e’ attivo il 31% delle aziende agricole agrituristiche. Segue la provincia di Benevento con il 24%, poi la provincia di Avellino con il 17%, la provincia di Napoli con il 15% e quella di Caserta con il 13%“.