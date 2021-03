COVID. Sindaco del casertano lancia la proposta: “Vacciniamo le persone nel teatro comunale”

PIANA DI MONTE VERNA (red.cro.) – Una proposta interessante quella presentata dal sindaco del piccolo comune dell’alto casertano di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi. La fascia tricolore ha inoltrato, infatti, la richiesta di utilizzare il teatro cittadino come centro vaccinale covid-19 per il comune e inevitabilmente anche per le persone da vaccinare in tutto il circondario.

Si resta in attesa, scrive il sindaco su Facebook, dell’okay dell’unità di crisi regionale e dell’azienda sanitaria casertana

“In data 22 Marzo 2021 ho inviato all’Asl di Caserta e all’unità di Crisi Covid-19 Regione Campania una comunicazione con la quale l’Amministrazione Comunale rappresenta la volontà di mettere a disposizione la struttura del Teatro Comunale quale presidio di potenziamento per la Campagna Vaccinale in favore della popolazione. Restiamo in attesa di un riscontro, consapevoli che anche Piana di Monte Verna può e deve recitare la propria parte in questa lunga e complessa battaglia al nemico invisibile.”