VACCINI. Inaugurato un nuovo hub gestito dalle forze armate. Tari: “Con più dosi completeremmo il piano in un mese e mezzo”

TEANO/CASERTA – E’ stato inaugurato questa mattina un nuovo hub vaccinale nel Casertano, nel comune di Teano. Nell’area della collina Sant’Antonio, la struttura già operativa per i tamponi molecolari e rapidi, è stata attrezzata anche per la somministrazione di vaccini anti-Covid, grazie alla cooperazione fra Ministero della Difesa, Asl di Caserta e Comune di Teano. Il centro vaccinale, gestito da personale medico delle forze armate, servirà la popolazione dei 16 comuni dell’area. Alla cerimonia di inaugurazione presenti anche il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e il direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo.

Con più dosi si potrebbe “viaggiare” oltre 12mila vaccini al giorno

“Il Pfizer weekend è andato molto bene, abbiamo avuto una grande risposta. Se potessimo disporre di dosi adeguate avremmo la possibilità di effettuare oltre 12mila vaccini al giorno fra i vari hub e, in un mese e mezzo, completeremmo il piano in tutta la provincia”. E ciò che ha dichiarato Michele Tari, dirigente dell’Asl Caserta e responsabile del controllo di gestione, commentando l’iniziativa realizzata sabato e domenica nel Casertano. “Con il Pfizer weekend – sottolinea – abbiamo registrato un overbooking di 5.000 utenti. La maggior parte di coloro che hanno risposto all’iniziativa sono più giovani, anche se sarebbe stato importante completare le fasce più anziane, vaccinando anche gli ultimi residui”. Tari poi aggiunge: “Fino al prossimo martedì saremmo impegnati a completare un grosso numero di richiami sia di Pfizer che di AstraZeneca e, dove ce lo consentiranno i numeri, programmeremo prime dosi di Moderna per over 60”.