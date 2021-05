VACCINI. La lunga notte di MARCIANISE. I bigliettini dei giovanissimi a medici e infermieri: “Grazie per il grande lavoro che state compiendo. Siete eroi”

MARCIANISE – Vaccini somministrati fino alle 3:30 di notte e a tutti, anche ai piu’ giovani. È durato oltre 13 ore l’open day partito ieri alle 14 nell’hub vaccinale dell’ospedale di Marcianise. In coda per ricevere la prima dose del siero anti Covid, come abbiamo già scritto in più articoli, anche i giovanissimi. Al termine dell’open day erano 2.486 le somministrazioni effettuate, molte delle quali a ragazzi di eta’ compresa tra i 20 e i 30 anni.

Anche ai giovani e’ stato somministrato il vaccino AstraZeneca “e nessuno aveva timori, a conferma che i giovani non hanno pregiudizi, a differenza di quanto spesso si dice” – ha commentato il direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo -. La scelta di organizzare questa campagna di vaccinazione di massa aperta a tutti, a prescindere dall’eta’ e dalla categoria, “e’ stata una sperimentazione che abbiamo concordato con l’unita’ di crisi regionale. Tante persone, dopo aver ricevuto il vaccino, hanno voluto lasciare un messaggio a medici e infermieri che hanno lavorato anche di notte per somministrare i sieri. “Grazie per il lavoro disumano che state compiendo. Siete dei veri eroi”, ha scritto Marica in un biglietto consegnato ai sanitari.