VILLA DI BRIANO – Ancora un colpo è stato messo a segno a Villa di Briano, dove l’intensificarsi dei controlli dei carabinieri non sono bastati ad arrestare l’escalation di furti che si sta verificando in paese ormai da tempo. L’ultimo colpo è avvenuto in un’abitazione a pochi passi dal cimitero. La famiglia di rientro presso la propria abitazione dopo una cena in pizzeria si è ritrovata la casa svaligiata. Sporta regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione.