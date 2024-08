Vasto incendio distrugge 15 auto in un deposito giudiziario. Minacciati dalle fiamme anche il canile e il cimitero di S.MARIA C.V.

Strade chiuse al traffico

S.MARIA C.V./SAN PRISCO – Ieri pomeriggio, verso le ore 15:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenute sulla SS 700 tra gli svincoli di San Prisco e Santa Maria Capua Vetere per un grosso incendio di sterpaglie e rifiuti scoppiato in prossimità del Canile municipale e del Cimitero (CLICCA QUI PER LEGGERE IL LANCIO DELLA NOTIZIA).

Il grosso incendio ha coinvolto anche un deposito giudiziario che si trova nelle vicinanze: 15 le autovetture andate a fuoco. Sul posto è stato necessario fare intervenire anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando in supporto alle squadre nelle operazioni di spegnimento.

Inoltre per tutta la durata dell’intervento è stato necessario chiudere anche l’arteria stradale al traffico.