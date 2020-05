Vasto incendio nella zona industriale. In fiamme l’ex fabbrica Italburro di CARINARO

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Vasto incendio nell’ex fabbrica ITALBURRO della zona industriale di Carinaro. Ieri una coltre di fumo nero e fiamme altissime hanno spaventato numerosi cittadini e automobilisti. L’incendio sarebbe iniziato all’interno di una cella frigorifero, forse a causa di un corto circuito, e poi si sarebbe esteso al resto degli arredi dell’edificio abbandonato. Secondo le prime indiscrezioni nella mattinata, alcuni operai stavano smontando e smantellando i cassoni frigo della fabbrica in disuso.

Poi, nel primo pomeriggio, introno alle 15 circa è iniziato l’incendio, dopo, che fortunatamente gli operai avevano terminato il turno di lavoro. Ad innescare l’incendio, forse, qualche scintilla partita accidentalmente dagli attrezzi usati per smantellare i grossi frigoriferi. Alcuni lavoratori delle aziende vicine hanno avvistato l’incendio e hanno allertato i soccorsi, oltre ad aver cercato loro stessi di spegnere l’incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Marcianise, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, non si registrano feriti o intossicati. E’ stato necessario compiere un attento sopralluogo per accertarsi che non ci fossero ulteriori focolai e soprattutto che non ci fosse nessuno all’interno dell’edificio.