Vecchietto ammalato derubato da due criminali

SANT’ARPINO (lda e cda) – Malviventi in giro a derubare vecchietti indifesi. E’ successo questo mattina a Sant’Arpino. A rendere noto l’accaduto una signora attraverso il canale più diffuso: il noto social Facebook.

La donna racconta che un uomo si è avvicinato alla vittima con una scusa e che subito dopo è arrivato un complice. Il fatto di per sé fa rabbia la quale diventa ancor di più intollerabile nel momento in cui sotto il bersaglio capita una persona indifesa come quella che viene descritta nel post che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo.

“Buongiorno visto che negli ultimi tempi si stanno verificando tantissimi furti nei pressi del parco giochi non si possono mettere le telecamere. Proprio stamattina alle 10 40 mentre stavo al distributore a prendere l acqua un balordo si è accostato ad un vecchietto dicendo che aveva perso una cosa dalla macchina il poverino è sceso e in un attimo ne arrivato un altro io dallo spavento ha lasciato tutto a terra e sono scappata ma ho pensato al vecchietto e sono tornata in dietro ho chiamato i vigili che sono arrivati subito e hanno provveduto loro al poverino. La cosa che mi ha fatto più male che il nonnino nonostante era anche lui malato era uscito per comprare le medicine alla moglie allettata. Cerchiamo di fare qualcosa perché non se può più.”