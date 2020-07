VERGOGNA ANAS. Variante barzelletta chiusa per l’ennesima volta. Disagi gravissimi per gli automobilisti e per i residenti dell’Appia

Ecco i percorsi alternativi

CASERTA – La chiusura della Variante Anas non è una notizia di routine. Questa arteria, nata già vecchia e largamente insufficiente per contenere il traffico veicolare dell’anno 202, è diventato uno snodo cruciale per tantissime persone che in questa maniera evitano la Statale Appia, che per decine e decine di anni era diventato un luogo praticamente invivibile della provincia di Caserta. Per cui.ì, dire che i lavori in atto tra l’uscita di Casagiove e quella di San Prisco sia un qualcosa di lieve entità, è semplicemente fuorviante. Il problema è molto serio e basta percorrere il tratto interno tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta per rendersene conto. L’Appia è stata di nuovo presa d’assalto e il volume di traffico è aumentato considerevolmente, il tutto in una condizione climatica pressoché proibitiva. Chi conosce la viabilità alternativa, imbocca la strada che, attraversando l’abitato di San Prisco e scavalcando il Ponte dell’Autostrada, porta a Casagiove e girando a sinistra permette l’imbocco della stessa Variante, aperta verso Caserta. Ma la maggior parte delle persone compie l’intero percorso dell’Appia tra mille disagi e imprecazioni.