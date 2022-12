Verso la Costituente di sinistra: all’assemblea di Articolo Uno Susanna Camusso, Scotto e l’ex ministro Speranza

Lunedì 5 dicembre presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista l’assemblea regionale di Articolo Uno voluta dal segretario regionale Alessandro Tartaglione.

CASERTA Lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 17.00, presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista ci sarà un’assemblea regionale di Articolo Uno aperta a contributi esterni dal titolo “Verso la Costituente di Sinistra”. Interverranno nel dibattito la senatrice Susanna Camusso (Pd – Italia Democratica e Progressista); Arturo Scotto (deputato e coordinatore nazionale di Articolo Uno); Roberto Speranza (deputato e segretario nazionale di Articolo Uno). “Sarà l’occasione – spiega il segretario regionale Alessandro Tartaglione – per discutere sul futuro della sinistra e dell’imminente fase congressuale che getterà le basi per il nuovo soggetto politico dei progressisti italiani. Abbiamo deciso di fare una discussione aperta per intercettare il punto di vista del vasto e variegato mondo della sinistra. Per questo motivo abbiamo invitato a discutere associazioni politiche, movimenti civici ed ambientalisti, esponenti del sindacato e della sinistra della Campania”.