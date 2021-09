Vetro sfondato e portafogli rubato da un’auto, lasciata nei pressi della scuola

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ieri pomeriggio a Santa Maria due ladri giunti a bordo di una Seat Ibiza di colore nero, con targa non leggibile, hanno sfondato il vetro di un’auto parcheggiata nei pressi dell’istituto Aveta. Hanno portato via un portafogli e poi sono fuggiti a bordo della vettura. La vittima si è resa conto di quanto accaduto ed ha inseguito i due, senza riuscire a fermarli. Pare non si tratti del primo episodio in zona e ora la preoccupazione cresce, in vista della riapertura della scuola con i genitori intenti ad accompagnare i propri figli.