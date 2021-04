VIDEO CASAL DI PRINCIPE. Banda di criminali in azione. Tentano il colpo in villa, ma qualcosa va storto e…

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Balordi tentano di depredare una villa, ma qualcosa va storto. Poche notti fa a Casal di Principe presso un’abitazione privata che poteva finire male per i residenti. Un ladro, un soggetto di altezza media, corporatura robusta, vestito di nero, che indossava passamontagna e guanti, ha cercato di introdursi nell’abitazione per portare via ciò che di valore vi era. Il soggetto confidava di fare da apripista al resto della banda che si aggirava nel terreno adiacente la villa.

Dalle immagini video si può chiaramente notare che il soggetto mette in tasca un oggetto ricevuto da un complice e si dirige verso il cancello, con la chiara intenzione di forzare l’ingresso e fare largo ai suoi complici. Ignorava però di essere osservato dal Custode Virtuale BOR che, connesso in tempo reale e da remoto in partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, ha rilevato precocemente l’evento e ha avviato i protocolli di emergenza concordati con il cliente, agevolando il pronto intervento di Carabinieri e Polizia, giunti immediatamente sul posto per l’ispezione.