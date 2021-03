VIDEO CHOC AVERSA. Rapina al distributore. Arma puntata in faccia ai dipendenti e fugge con l’incasso

REGIONALE/AVERSA – Un video, diffuso in queste ore sui social, immortala una rapina messa a segno ai danni di un distributore di benzina. E’ avvenuto a Crispano, sulla strada provinciale Caivano-Aversa, dove la provincia di Napoli e quella di Caserta si incontrano. La rapina è avvenuta nella serata dello scorso 24 marzo: le immagini mostrano il rapinatore arrivare al distributore di benzina a bordo di un’automobile, una berlina grigia. Pochi secondi e la rapina è compiuta: con il volto travisato, pistola alla mano, l’uomo minaccia i dipendenti, facendosi consegnare l’incasso per poi darsi alla fuga. Il titolare del distributore ha sporto regolare denuncia: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di pervenire all’identità del rapinatore.