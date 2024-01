VIDEO E FOTO. Inferno di fuoco nell’area industriale: nube nera e fiamme alte. Pericolo chimico, paura tra i residenti

L’incendio non è ancora stato domato

GRICIGNANO D’AVERSA. Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 14:00 diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone di un’azienda che produce scarpe sita nella zona industriale di Gricignano.

Le squadre, una intervenuta dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Marcianise e una dal distaccamento di Aversa sono immediatamente intervenute allertate dai cittadini. Al loro arrivo sul posto una parte del capannone era totalmente avvolta dalle fiamme, con una grossa nube nera ben visibile da lontano. In supporto alle squadre , per domare il grosso incendio che ha coinvolto un deposito di pellame di circa 350 mq, sono intervenute anche quattro autobotti: due dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa e un’autobotte dal Comando di Napoli; in supporto sono intervenuti anche un’autoscala ed il carro schiuma dalla sede centrale del Comando.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sul posto è intervenuto anche il nucleo N.B.C.R., Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico (un gruppo specializzato dei Vigili del fuoco viene chiamato a intervenire in situazioni eccezionali: quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose) ed il nucleo mezzi movimento terra per smassare con i mezzi cingolati. Non risultano persone coinvolte nell’incendio.

