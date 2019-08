VIDEO E FOTO MONDRAGONE. Lite tra bimbi scatena maxi “chiarimento” tra genitori al lido Kursaal

MONDRAGONE – L’estate per i ragazzini è sinonimo di sole, mare, spiaggia e divertimento. E mentre ci si diverte, a volte, ci scappa anche il litigio che, qui al sud, si sa, con il temperamento che ci ritroviamo, è facile passare dalle parole ai fatti. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica, allo stabilimento balneare Kursaal di Mondragone, dove una banale lite tra bimbi si è trasformata prima in zuffa tra loro, come si può dedurre dalla ferita riportata da uno di loro nella foto e cerchiata in rosso, e poi in un mega “chiarimento” (ai più conosciuto come “vott’ a mme, vott’ a te/chi so je e chi si tu”) tra i genitori intervenuti per difendere ognuno il proprio pargolo. Il “chiarimento” ha coinvolto la partecipazione di mezzo lido, visto che, come si può notare da foto e video giunti in redazione, il nugolo di persone assembrate è davvero impressionante. Alla fine ci sembra di capire dalle immagini, che le cose si siano appianate e tutto è tornato alla normalità. Amen!