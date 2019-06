CASTEL VOLTURNO – SuperEnalotto ha baciato Castel Volturno e Corato in provincia di Bari con due 5 da 110.138,38 euro, registrati giovedì 27 giugno rispettivamente presso il punto vendita Sisal Tabacchi & Lotto Riverso Antonella situato in viale Oleandri 31 e presso il punto vendita Sisal Edicola Giorgini situato in via Vittorio Veneto 97.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 178.100.000,00 euro disponibili per il prossimo concorso di domani, 29 giugno.