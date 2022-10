ARIENZO – Lite tra due persone ieri mattina nel centro storico di Arienzo, in via Roma. Due stranieri si sono pestati a sangue davanti ali occhi dei passanti. Uno ha avuto la peggio ed è rimasto a terra sanguinante e gonfio. La strada è stata bloccata per un’ora per consentire l’arrivo di un’ambulanza che ha portato l’uomo al Psaut di San Felice. La zuffa era nata per questioni lavorative. I due risiedono ad Arienzo e lavorano per conto di una ditta edile.