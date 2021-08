VIOLENZA A BAIA DOMIZIA. Bodyguard picchiato, moglie del titolare coinvolta nel pestaggio. “Ora basta!”. LO SFOGO DEL PROPRIETARIO

BAIA DOMIZIA – E quando un imprenditore deve scegliere tra il guadagno e il rischio concreto e reale di subire violenza fisica significa che siamo arrivati al punto di non ritorno.

Il titolare del Clan Wine and Bar ha deciso che a questo gioco non ci sta più, dichiarando che il suo locale di Baia Domizia chiuderà alle 21. Una decisione presa per necessità, ma anche per protesta per l’assenza di controlli nella città litoranea. Dopo aver visto il suo barman aggredito a bottigliate, pochi giorni fa è stato costretto a dover assistere alla reazione violenta ai danni del bodyguard del locale da parte di un gruppetto di giovani, aggredito perché “colpevole” di averli allontanato alle 3 di notte poiché “era tardi”. Nella colluttazione è rimasta coinvolta anche la moglie dell’uomo finita a terra. “Se non c’è controllo non si può lavorare. Bisogna dare un segnale, c’è in gioco la nostra sicurezza, del mio staff e dei miei familiari”.

A questo punto, il problema è talmente grave che è stato ritenuto inevitabile cambiare i suoi orari per evitare avvenimenti simili, nella speranza che questa testimonianza possa far attivare maggiori controlli nella zona di Baia Domizia.

LEGGI LA SUA STORIA: https://www.facebook.com/181188632063323/posts/1875302582651911/