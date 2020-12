VIOLENZA ANCHE A NATALE. 48enne accoltellato al torace. Volevano ammazzarlo

CASTELVOLTURNO – Non basta il Natale, non bastano i coprifuoco Covid per fermare la violenza in un’area, quella di Castelvolturno. Che, nonostante presenti un numero di episodi nettamente inferiore rispetto al passato, segnala ancora casi gravissimi come quello verificatosi ieri sera in via Veneto, a poca distanza dal ristorante La Capricciosa.nel cuore di Villaggio Coppola Pinetamare. Un 48enne del luogo, quand’anche originario di Napoli, è stato accoltellato via Veneto vicino ristorante Capricciosa. Colpito alla gamba, ma anche al torace, dunque con evidente volontà, da parte del suo aggressore, di uccderlo. Il 48enne ha pagato anche la difficoltà, da noi più volte denunciata, attraversata dal servizio 118, che in diverse aree della provincia, a partire proprio da quella di Castelvolturno, è ancora incredibilmente priva di medico a bordo di dile ambulanze. Ha subito un arresto cardio circolatorio che lo ha connotato come codice rosso. La sua vita è stata salvata dai medici del pronto soccorso della Clinica Pineta grande, che si conferma presidio fondamentale per le emergenze in un’area in cui un servizio del genere è assolutamente fondamentale.