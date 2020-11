Lei lo scopre con un’altra, ragazzo trascina per le scale e colpisce al volto la fidanzata: CONDANNATO

SAN PRISCO – Si è concluso ieri il processo a carico di P.A. accusato di lesioni aggravate. La vicenda risale a cinque anni fa, quando l’imputato intratteneva una relazione sentimentale con la vittima dell’aggressione, costituitasi parte civile nel processo. Quest’ultima, avendo scoperto il tradimento da parte del fidanzato, si era recata a casa sua per avere dei chiarimenti. Nell’occasione, trovava l’imputato proprio in compagnia di un’altra ragazza. A questo punto, restava vittima di violenza venendo prima spinta, poi trascinata dalle scale ed, infine, colpita al volto e alla testa tanto da rendersi necessarie le cure mediche presso il pronto soccorso ospedaliero.

L’istruttoria dibattimentale ha permesso di ricostruire nel dettaglio i fatti e le ripercussioni che l’episodio di violenza aveva comportato per la persona offesa, riconosciuta grazie al lavoro psicoterapeuta Carrino, citata dalla difesa di parte civile, che aveva avuto in cura la ragazza per gli effetti post traumatici causati dalla violenza subita. Alla fine dell’istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero aveva chiesto una pena di un anno per l’imputato. Il giudice, accogliendo le istanza e argomenti dei legali della parte civile, rappresentata dagli avvocati Salvatore Gionti e Carmela Posillipo, ha inflitto una condanna ad un anno e sei mesi, riconoscendo alla giovane una provvisionale, immediatamente esecutiva di euro 10.000 al pagamento della quale, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena.