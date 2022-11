VIOLENZA IN CARCERE. Agente aggredito da detenuto finisce all’ospedale

E’ accaduto questa mattina

CARINOLA – Ennesima aggressione al personale di Polizia Penitenziaria. In tarda mattinata un ispettore è stato aggredito fisicamente da un detenuto con una scopa riportando ferite per le quali si è reso necessario l’intervento del 118. Oramai si sta assistendo a un escalation di violenze inaudite contro i poliziotti penitenziari stanchi di subire violenze alle quali non c’è’ reazione per evitare azioni penali, a dichiararlo e Vincenzo Palmieri segretario regionale Osapp Campania, il quale aggiunge che se il governo è il DAP non invertono rotta sarà sempre peggio e i detenuti che dovrebbero uscire migliorati dopo la detenzione usciranno peggio e creeranno problemi anche alla collettività’. Conclude Palmieri, urgono misure correttive che rivedano il sistema sanzionatorio per gli indisciplinati che non rispettano il regolamento a tutela della sicurezza e dello stesso trattamento nell’interesse del sistema e tutto ciò che è in esso.