VIOLENZA IN CASA. Botte alla moglie, davanti al figlio piccolo. La polizia l’ha fermato

AVERSA – Personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente dott. Vincenzo Gallozzi, ha dato esecuzione all’ Ordinanza di Misura Cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di Ciro Saggese di anni 26.

Saggese nel corso degli anni ha minacciato e maltrattato più volte la propria moglie anche in presenza del figlio minore, dopo l’ennesimo episodio di violenza, a seguito di richiesta di aiuto da parte della vittima, personale dipendente interveniva in suo soccorso presso la propria abitazione, nella circostanza la signora decideva di voler sporgere formale querela per maltrattamenti in famiglia. Le attività di indagini esperite in loco appuravano l’effettiva necessità ed urgenza di allontanare in prima istanza il Saggese dall’abitazione familiare. L’Autorità giudiziaria del Tribunale di Napoli Nord successivamente informata ed avuta contezza degli atti di P.G. emetteva una propria Ordinanza Cautelare di Allontanamento dalla casa familiare, che veniva eseguita immediatamente a carico del Saggese .