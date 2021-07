Violenze in carcere. Draghi e Cartabaia in visita a S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il governo non ha intenzione di dimenticare. Venire qui significa guardare di persona per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto nei giorni scorsi ha scosso la coscienza degli italiani e dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà. Le indagini in corso stabiliranno responsabilità individuali”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine della visita presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. “La detenzione – ha aggiunto – deve essere recupero, gli istituti penitenziari devono essere comunità. Le carceri devono essere l’inizio di un nuovo percorso di vita”. Ad assistere alle dichiarazioni del premier Mario Draghi al termine della visita nella struttura carceraria, con il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, anche un gruppo di detenuti , oltre ad addetti amministrativi e ad agenti della Polizia penitenziaria, e ai giornalisti.