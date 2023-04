Violenze in carcere, la Corte d’Assise: Radio Radicale può pubblicare audio

Lo ha deciso il presidente della Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Roberto Donatiello

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Radio Radicale è legittimata a pubblicare sul proprio sito gli audio registrati dopo ogni udienza. Un eventuale divieto alla diffusione delle registrazioni sarebbe un ingiustificato limite al diritto di cronaca, mentre non risulta compresso dalla diffusione degli audio l’esercizio del diritto di difesa”. Lo ha deciso il presidente della Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Roberto Donatiello, davanti al quale è in corso il processo a carico di 105 imputati, tra agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e medici dell’Asl, per i pestaggi ai danni di protetti avvenuti il ​​6 aprile 2020 nel carcere sammaritano. Era stato il legale di alcuni imputati, Carlo De Stavola, a sollecitare la Corte il 22 marzo scorso a disporre il divieto di pubblicazione degli audio delle udienze registrati da Radio Radicale (l’emittente è stata autorizzata ad inizio dibattimento

a registrare e pubblicare dopo ogni udienza), chiedendo che la pubblicazione avvenisse dopo la fine del processo di primo grado, e ciò perché la diffusione degli audio, a detta del legale, avrebbe inficiato la genuinità delle dichiarazioni rese in aula dai testimoni con il rischio che fosse violato il diritto di difesa, permettendo a testimonianza non ancora sentiti di ascoltare le parole dette da altri testimonianze e dunque rendere

dichiarazioni

in aula preparate e non spontanee. Ma per la Corte, che ha rigettato la richiesta, la compressione deldiritto di difesa lamentata dal legale, è solo “ipotetica e non attuale”, mentre un’eventuale pubblicazione vietatarappresenterebbe una lesione “concreta e ingiustificata”, dunque attuale, del diritto di cronaca e del diritto della collettività ad essere informata, corollari della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, su un processo che ha “destato allarme sociale” e sulla cui “rilevanza non stiamo qui a soffermarci”. Peraltro, ha osservato nell’ordinanza di rigore il presidente della Corte Donatiello, ci sono anche altri mezzi di comunicazione attraverso i quali si possono pubblicare le risultanze delle singole udienze, come “siti internet e articoli di giornale”. Il presidente ha poi evidenziato come le deroghe al principio generale di pubblicità dei processi sono indicatein modo tassativo dalla legge (quando la pubblicità può nuocere al buon costume, alla pubblica igiene, quando si tratta di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimonianze o di imputati), e ciò sia se si considera la normativa nazionale che quella europea consacrata nella Cedu.