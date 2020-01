VOLALTO ARRIVA IN PARLAMENTO. Il partito di Renzi attacca il presidente Turco: “Società non tiene fede agli impegni”

CASERTA – “Sulla vicenda VolAlto 2.0 Caserta bisogna fare chiarezza al più presto. È molto grave che la società non tenga fede agli impegni presi almeno fino alla fine della stagione”. Così la senatrice Daniela Sbrollini (Iv) interviene con una nota in merito alla decisione della società di volley campana di rinunciare ad alcune atlete e ad una parte dello staff tecnico.

“A metà campionato – afferma Sbrollini – qualsiasi atleta avrebbe e avrà difficoltà a trovare una nuova collocazione. Proprio nel momento in cui alle donne vengono riconosciuti pari diritti nel professionismo, di questa storia fatta di superficialità proprio non si sentiva il bisogno”. Si attende la replica del patron Turco.