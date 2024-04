VOTO DI SCAMBIO A MADDALONI. Assolto anche Salvatore “Medigas”, pena ridotta per Teresa Esposito

MADDALONI – La quarta Sezione della Corte di Appello di Napoli ha assolto Salvatore Esposito, detto Medigas, difeso dall’avvocato Romolo Vignola, condannato in primo grado a due anni di reclusione per voto di scambio.



Si tratta del processo sulle elezioni amministrative del 2018 a Maddaloni che in primo grado vide l’assoluzione del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. Una decisione per la quale la procura non ha fatto ricorso.



Per Teresa Esposito e Eduardo Esposito, fratelli del boss Antonio Esposito, rispetto alla condanna in primo grado emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i giudici dell’Appello hanno sancito uno sconto di pena, passando da un anno a otto mesi ad un anno e tre mesi con pena sospesa.



Gli altri avvocati impegnati nel collegio difensivo sono Franco Liguori, Gianluca Giordano e Aldo Tagliafierro.