“Vuò esser spezzat ‘e cosc”: minacce al presidente dell’associazione Città Viva

La denuncia sui social arriva dal diretto interessato.

GRICIGNANO D’AVERSA. E’ stato proprio il destinatario della per nulla velata minaccia, a denunciare tutto su facebook. “Voi che ti spezzo le gambe”, questa la traduzione del messaggio, scritto in napoletano, e giunta sul telefono di Giacomo Di Ronza, presidente dell’Associazione Città Viva di Gricignano d’Aversa, impegnata in questi giorni con gli eventi del Carnevale.

Intimidazioni che certo non hanno scalfito la volontà di Di Ronza di essere utile al suo paese. “Continuerò per la mia strada – spiega -. Non saranno di certo messaggi di questo genere a fermare la voglia di fare qualcosa di bello per il mio paese”.