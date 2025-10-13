Weekend gratuito ad Assisi e Cascia per i cittadini di MARCIANISE. TUTTI I DETTAGLI

13 Ottobre 2025 - 10:25

Un viaggio pagato dal Comune di Marcianise in toto o in parte. Ecco come partecipare

MARCIANISE – Il Comune di Marcianise, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, lancia una preziosa iniziativa rivolta agli anziani over 65: un viaggio organizzato sulle orme di Santa Rita e San Francesco, con tappe a Cascia, Roccaporena e Assisi, dal 28 al 30 novembre 2025.

Uno degli aspetti più importanti dell’iniziativa è la possibilità di partecipare gratuitamente per i cittadini che presenteranno un’attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00. Per loro, l’intero soggiorno sarà a totale carico del Comune.

Anche per chi ha un reddito superiore sono previste quote agevolate, proporzionali alla fascia ISEE di appartenenza, con contributi che vanno dal 20% al 50% del costo del viaggio.

Il pacchetto prevede:

  • Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Marcianise;
  • Sistemazione in hotel 3 stelle a Cascia o Assisi;
  • Pensione completa;
  • Guida turistica ad Assisi;
  • Assistenza H24 e assicurazione medico-bagaglio;
  • Pagamento della tassa di soggiorno incluso.

Possono aderire all’iniziativa:

  • I residenti a Marcianise;
  • I cittadini che abbiano almeno 65 anni al momento della domanda (in caso di coppie, è sufficiente che uno dei due coniugi abbia compiuto l’età);
  • Solo persone in possesso di certificato medico che attesti l’autosufficienza psico-motoria e l’assenza di malattie contagiose.

Le domande possono essere presentate fino al 14 novembre 2025, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC all’indirizzo:
📧 [email protected]

I moduli sono disponibili:

  • Sul sito ufficiale del Comune di Marcianise
  • Presso l’Ufficio Servizi Sociali, rivolgendosi alla dott.ssa Maria Civilotti o alla sig.ra Annunziata Ricciardi

Alla domanda vanno allegati:

  • Attestazione ISEE
  • Certificato medico
  • Carta d’identità e codice fiscale
  • Stato di famiglia
  • Informativa privacy firmata

Se le richieste supereranno i posti disponibili, sarà stilata una graduatoria basata su:

  1. Maggiore anzianità di età
  2. Situazione di solitudine (anziani soli)
  3. Ordine di arrivo delle domande al protocollo

