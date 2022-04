CASERTA – Ladri in azione a Caserta ieri sera. In via Napoli un uomo ha ritrovato la vettura con un finestrino sfondato. Era a cena in un ristorante della zona. I banditi hanno portato via uno zaino con all’interno il telefono cellulare, una power bank e due hard disk. Materiale del valore di 200 euro. Il fatto è stato denunciato alla polizia.