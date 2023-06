ZANNINI MEGLIO DEL COLLOCAMENTO. Due incarichi da quasi 30 mila euro al geologo fan del consigliere

La questione, secondo CasertaCE, è sempre la stessa. Qui non siamo di fronte dinanzi all’erede del sorrentino Alfredo Vito, mister 100 mila preferenze, oppure addirittura di Antonio Gava. La differenza non la fa l’attitudine, la spregiudicatezza politica e clientelare dello Zannini, perché saremmo bravi tutti a prendere 20/30 mila voti con un Vincenzo De Luca e un Giorgio Magliocca che ti mettono a disposizione tutto quello che chiedi. Il discrimine di questa folle vicenda mai vista prima in questa provincia è costituito dalla totale assenza di azione, verifica, sindacato da parte di chi sarebbe deputato a realizzare queste funzioni che stanno lì per non trasformare in una giungla quella che ancora chiamano democrazia

FRIGNANO – Esiste una particolare casistica in provincia di Caserta che dimostra come la vicinanza politica, personale con il consigliere regionale di Mondragone Giovanni Zannini porti velocemente ad incarichi retribuiti da parte delle amministrazioni locali.

La combo definitiva, poi, avviene quando il professionista in questione, rigorosamente fan del capo dei Moderati, è originario dell’agro Aversano.

Nascere, crescere e operare in questo lembo di terra ed essere nelle grazie di Zannini sembra essere un ottimo viatico per una carriera finanziata anche dai fondi pubblici.

È il caso del geologo 36enne di Frignano Alessandro Magliulo, diretto congiunto dell’assessora Katia Magliulo nell’amministrazione di Vincenzo Santarpia.

Il professionista, infatti, ha fatto partire dal suo studio due fatture, di cui una particolarmente corposa.

La prima, quella corposa, si segnala per una cifra superiore ai 26 mila euro per indagini geologiche per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Giannone di Caserta, incarico affidato in maniera diretta dall’amministrazione provinciale di Caserta, vero feudo del consigliere regionale e guidato dal presidente Giorgio Magliocca, esecutore dei desiderata di Zannini.

La seconda fattura, diciamo così, più sobria si trova nell’albo pretorio del comune di Lusciano. Un incarico da circa 2.500 euro affidato a Magliulo e reso noto dall’amministrazione comunale guidata da Nicola Esposito

negli ultimi giorni antecedenti alle elezioni comunali che hanno visto trionfare l’avversario della coalizione dell’ex sindaco, altro zanniniano di ferro.

Senza dubitare della qualità del professionista, del geologo Magliulo, ci perdonerete non crediamo ormai alla casualità di certi incarichi, di certi affidamenti.