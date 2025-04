𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐧𝐳𝐨𝐧𝐢: Il primo romanzo di 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐚 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚

Appuntamento il 3 Aprile alle 17 nellโ€™Aula Magna del Liceo Manzoni.

๐‘†๐‘– ๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘œ๐‘ฃ๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘“๐‘’๐‘™๐‘–๐‘๐‘–. Non รจ solo un modo di dire ma una certezza.

รˆ il caso di ๐’๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐š ๐‹๐š๐ฎ๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐š, bravissima ex allieva del Manzoni, che presenta il suo dolcissimo romanzo ๐‘ƒ๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘–, ๐‘„๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘Žฬ€ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘†๐‘–๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘–๐‘œ -edito da ๐†๐ซ๐š๐ฎ๐ฌ-, che lei ama definire ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘œ ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘™๐‘’ , perchรฉ scandaglia le debolezze e le inquietudini degli adolescenti e indaga su veritร grandi come macigni : il senso di colpa da cui puรฒ nascere il perdono, la necessitร di essere indulgenti, la libertร di chi si divincola dalle etichette, dalle aspettative degli altri e dai pregiudizi.

Il romanzo gode della ๐ฉ๐ซ๐ž๐Ÿ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ƒ๐ข๐ซ๐ข๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ฌ ๐Œ๐š๐ง๐ณ๐จ๐ง๐ข ๐๐จ๐ญ๐ญ.๐€๐๐ž๐ฅ๐ž ๐•๐š๐ข๐ซ๐จ, che interverrร nella presentazione dopo i saluti del Sindaco di Caserta ๐‚๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐ง๐จ.

Dialogheranno

con lโ€™autrice le professoresse del ๐‹๐ข๐œ๐ž๐จ ๐Œ๐š๐ง๐ณ๐จ๐ง๐ข ๐‘๐จ๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฉ๐จ๐ ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ž ๐๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐š ๐Œ๐จ๐ฌ๐œ๐ก๐ž๐ฌ๐ž; modera il dibattito la giornalista ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐๐ž๐š๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐‚๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ข.

Simona, che ha studiato Scienze Umane al Liceo Manzoni, si era appassionata alla scrittura ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ž๐ง๐๐จ ๐š ๐ฌ๐œ๐ฎ๐จ๐ฅ๐š ๐ฎ๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐๐‚๐“๐Ž ๐ฌ๐ฎ ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ž ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š, รจ attualmente iscritta alla facoltร di Psicologia, ama la lettura e la scrittura, ama osservare il mondo che la circonda, e in questo romanzo ci regala Ginevra ed Enea, anime affini e inquiete , che impareranno ad andare oltre le apparenze, supereranno vecchi traumi , e, finalmente, incontreranno sรฉ stessi.

๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘“๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘ ๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘ฃ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘›๐‘œ๐‘– ๐‘ ๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘– ๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘๐‘œ๐‘ โ€™๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ?

Simona si rivolge alla sua generazione, troppo intrappolata negli occhi degli altri e troppo incline al senso di colpa tutte le volte che essere e apparire non coincidono; dice di aver ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘Ž๐‘๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€, ๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘ขฬ€ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘โ„Ž๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘Ž, ๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ÿ๐‘™๐‘œ ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘š๐‘–๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ.

Non resta che rompere il buio del silenzio con la forza dellโ€™amore.