😱😱😱 TERRORE. Il boss Mario Iavarazzo: “Quel Guarino è un guaio”. Adesso voglio la scorta dei marines Navy Seal. Prrrrrrrrrrrr!

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Proseguendo nella lettura dell’ordinanza sulla camorra del clan dei casalesi e della sua gestione del mercato degli impianti della pubblicità stradale, abbiamo incrociato CasertaCe. D’altronde, capita sovente, anzi quasi sempre che dei malfattori parlino dei nostri articoli e del sottoscritto che, nella maggior parte dei casi, li redige. Lo stralcio dell’ordinanza lo pubblichiamo qui sotto. Ci sono dei passaggi che sono risultati incomprensibili a chi ha intercettato la conversazione diretta tra il ras e “quasi boss” Mario Iavarazzo e il suo socio Armando Aprile.

Però qualcosa si capisce. Da un lato, c’è lo Iavarazzo che si dichiara preoccupato per gli articoli di CasertaCe, dall’altro Armando Aprile che al boss dà qualche risposta, quand’anche non precisa, quand’anche vaga, sul grado di relazionabilità sua al sottoscritto. Iavarazzo gli chiede se Aprile mi conosce. Questi risponde: “Eh…”. Scritta così, sembra che Armando Aprile e me medesimo avessimo avuto un incontro o ci fossimo trovati per caso o per appuntamento da qualche parte.

Un “eh” che non ci sconvolge più di tanto perchè di gente che ritiene di “potersi vendere CasertaCe” ce ne sono a iosa; millantano perchè magari hanno scambiato qualche parola con me in qualche situazione contingente oppure magari nella nostra redazione, dove io, in linea di massima ricevo tutti quelli che vogliono discutere e confrontarsi con me. Li ricevo e ascolto. Il fatto che possano essere dei malfattori e che io possa esserne già consapevole, non c’azzecca nulla con la decisione di confrontarmi con loro, perchè è ancor più bello dimostrare ad uno che è abituato, in ossequio al rito casertano, a comprar tutto, a partire dai giornalisti, lì non ne parliamo proprio perchè siamo a un livello di connivenza spesso scandaloso, che a CasertaCe noi sposiamo e sponsorizziamo le idee ma soprattutto le ragioni.

Se uno reca con se una ragione degna di essere considerata o addirittura condivisa, il fatto che nella sua vita, in altri contesti abbia ucciso 2500 persone, a noi non fa nè caldo nè freddo. Ma non per spavalderia. Semplicemente per spirito liberale. Perchè una ragione compresa, valutata, concepita, passata al setaccio della propria cultura, delle proprie conoscenze, è una ragione a prescindere da chi la elabora e la esprime.

Detto questo, noi il signor Armando Aprile, e ce ne doliamo perchè un pò di cose da dirgli sul mondo fetido della pubblicità in questa provincia di cui ci occupiamo da almeno 8 anni, con articoli ed inchieste giornalistiche, avremmo avuto da dirgli. Non lo abbiamo fatto direttamente non avendo avuto la fortuna di incrociare i suoi passi. Lo abbiamo fatto sempre, soprattutto l’anno scorso nel mese di agosto, quando denunciammo l’abusivismo criminale di quasi tutti gli impianti installati tra l’area dell’Interporto di Marcianise, i giardinetti e la città di Maddaloni. Tra questi, c’erano anche gli impianti del signor Aprile che sicuramente non ci rimase granchè bene.

Proseguendo nella lettura dell’intercettazione però quella risposta che sembra affermativa, si trasforma. Salta fuori, rispetto ad una possibile relazionabilità al sottoscritto, il nome di uno zio di un collaboratore che si chiama (il collaboratore) Carlo Salomone. Ecco qui un nome, invece, che ci era noto anche prima. Con Carlo Salomone ho parlato una volta, ovviamente nella redazione di CasertaCe, alla presenza di molte altre persone, per capire se la sua agenzia di pubblicità fosse interessata a raccogliere con un contratto registrato, spazi per CasertaCe.

Fumata nera. Carlo Salomone non ha mai raccolto un euro di pubblicità per CasertaCe e quell’incontro è restato un’una tantum.

In effetti che Armando Aprile conosca Carlo Salomone ci sta e non per questo bisogna maliziarci intorno. D’altronde, fino a tre mesi fa, Aprile era uno dei più importanti imprenditori del settore. E siccome Salomone fa lo stesso mestiere e lo fa nella stessa area territoriale, come si suol dire, va da sè.

Ultimo punto, che noi trattiamo alla fine, non a caso, perchè intendiamo ovviamente prenderci burla di questa frase pronunciata dal ras semi boss e autista di Nicola Schiavone, il signor Mario Iavarazzo: “Stu Guarino è un guaio“. Ora, finalmente, ho capito chi mi ha messo il tric-trac nel water. Sarà stato appunto il tenace e temibile camorrista Mario Iavarazzo.

Se valessero i parametri che hanno portato lo Stato italiano a buttar via quattrini con la pala, per dare la scorta a Velardi o addirittura per proteggere Marcello De Rosa eccetera, di fronte a questa frase dovrebbero darmi la scorta dei Navy Seal, armati di raggi laser, alabarde spaziali, lame rotanti e piogge di fuoco. Ovviamente non sarebbe serio, giusto, valutare questa affermazione di Iavarazzo dandole un valore diverso da quello reale. Ero un problema perchè scrivevo articoli che evidenziavano i loschi affari del settore degli impianti pubblicitari. Ma questo non vuol dire che la cupola si era riunita per iniziare una fase di avvicinamento del sottoscritto che poi, sordo ad ogni avance, si sarebbe meritato una severa lezione magari, facendogli esplodere l’auto e altre “delicatezze” del genere.

Noi siamo persone serie che credono ancora oggi che toccare un solo euro appartenente alla res publica, debba rappresentare una necessità irrinunciabile, una volta stabilito che veramente una persona che svolge una funzione testimoniale contro la criminalità organizzata, corre un rischio evidente e anche molto prossimo nel suo tempo.

Va bè, quantomeno dobbiamo solo appurare in quale carcere sia detenuto Mario Iavarazzo, così gli mandiamo la fattura dell’idraulico che ha riparato il cesso di casa mia.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA

I rumori di fondo coprono la conversazione poi Iavarazzo Mario prosegue.

Da pos.03.18

Iavarazzo Mario = eh me l’ha detto! mo dice che vogliono fare la stessa cosa con questo, ha detto tutti i contratti nuovi ..inc..vanno trovando gli amministratori per per ci parlare loro per vedere se è vero o non è vero .. sai, queste cose così ..inc.. gliel’hanno detto proprio, ha detto France’, non per offendere a sto ragazzo ha detto … ma tu porti a questo qua no …. questi se lo chiavano sotto quello non sa neanche come si azzecca un manifesto ….

Aprile Armando = …inc… ce lo dissi nel bar … dissi …inc… maniere … come mai che ..inc.. il problema che tu lo tieni in mezzo alla via reale …inc….

Iavarazzo Mario = no no no

Aprile Armando = è tutto reale … io domani gli ho detto perché …. ho detto io mi sono preso tutta la roba …inc… ha detto …inc… il prezzo ho detto se mo ti faccio pure il prezzo più basso .. ho detto allora vieni qua, portami tutta la situazione, il tuo quello che ti sei preso con la società nuova la vecchia …inc…

Iavarazzo Mario = Eh …

Aprile Armando = hai capito e ho detto così ti facciamo un contratto annuale … ho detto pure una …inc…

Aprile Armando = il cavallo sfotte al … il ciuccio sfotte al cavallo..

Iavarazzo Mario = ma a “casertace” li conosci?

Aprile Armando = eh..

Iavarazzo Mario =..ma quando..inc.. fanno anche le indagini, i processi, fanno i cognomi..

Aprile Armando = si leggono

Iavarazzo Mario = leggono

Aprile Armando = …inc.. il direttore è Guarino ..inc..ma è..inc..

Iavarazzo Mario = …inc…. sui lavori, sulla politica ..inc.. fanno gli articoli dopo è …inc… dopo è un guaio … vabbuò ma …inc… arrestare a ..inc.. dice che lui era il referente dei camorristi di Peppe Misso …inc..Guarino..inc..

Aprile Armando = …inc… a me mi ha detto mio cognato …inc… un bravo ragazzo..

Iavarazzo Mario = … stu Guarino è un guaio..

Aprile Armando =..inc.. Benevento…

Iavarazzo Mario = tu, l’hai conosciuto?

Aprile Armando = si, no conoscono un collaboratore …inc…

Iavarazzo Mario =.. vabbè però diciamo..inc..rapporti..inc.. chi è ?

Aprile Armando = Stabile di Casale Stabile ha detto si chiama e lo zio carnale di Carlo Salomone …inc…..

Iavarazzo Mario = Stabile

Aprile Armando = Stabile

Aprile Armando = …inc… devo portare mia madre a Casal di Principe e che devi andare a fare a Casal di Principe ….. ha detto io ho il fratello di mia madre, Stabile si chiama …. Ahh

Iavarazzo Mario = Ah .. ma non sono originari di Casale Stabile di Santa Maria solo che..inc..a Casale …… e quindi i contratti …inc… se me li fai avere un poco …

Aprile Armando = se me li fai vedere un poco io domani che vado, vado preparato …inc… lui ha detto vediamo un poco … inc… che dopo dobbiamo fare un giro fiscale inutilmente, invece quelli ci arrivano direttamente, quello ci paga le tasse, ci paga il coso e ..inc.. poi arrivano qua e li dobbiamo girare ..inc..

Iavarazzo Mario = Inc..ha detto vicino a me, tu dalle altre parti ..inc.. tu domani ..inc.. ha detto ..inc.. e poi devo parlare con Peppe che tiene più confidenza … sulla via tiene due di quei 3 per 2 bifacciali

Aprile Armando = ..inc… ci sta dando i sei per tre a 1400 (millequattrocento) euro l’anno, a 1200 (milledue) a 1400 (millequattrocento) euro e poi andiamo noi e vuole 3000 (tremila) euro… ma troppo poco, troppo poco, troppo poco …

Iavarazzo Mario = glieli ha regalati..

Aprile Armando = mo quello, è uno di 3000 (tremila) euro quello là o no? gliel’ha regalato a quello, ha dato 1000 (mille) euro a quello..

Iavarazzo Mario = a chi?

Aprile Armando = quello di Aversa Sud..mo venne quell’altro là..domani ha detto che mette quell’altro là..inc..due anni, mille euro noi andiamo bene..

Iavarazzo Mario = e mo ha detto che..inc.. sempre qualcosa da fare, quella cosa là la feci aggiustare..inc..

Aprile Armando = e quanti impianti..inc..?

Iavarazzo Mario = sono scappate tre affissioni che dobbiamo pagare a Peppe il resto..inc..i manifesti..inc..il tempo di..inc..

Aprile Armando = Ma io ho detto a Bovo lo posso pagare pure io e dopo …..

Iavarazzo Mario = vabbè ma non è un problema vai a vedere sono tre manifesti ..inc..a vedere sto fatto …inc… se domani ci parli fammi sapere ..inc..a vedere se..inc..a..inc.. a marzo non può rinnovare …inc…

Aprile Armando =….inc..la fotografia …inc… oppure fai una cosa, mi fai una cortesia, mi fai fare la fotografia dei rex

Iavarazzo Mario = …inc

Aprile Armando = ehh poi domani fammele mandare … almeno gli dico “quando scade rex”, quanto pagate, gli mettiamo anche cinquanta euro sotto fammi lavorare….. inc…

Iavarazzo Mario = devi vedere tu perché capace pure che..inc..

Aprile Armando = inc..

Iavarazzo Mario = ma quello è PD eh?

Aprile Armando = no ..inc..