10 ARRESTI. Vivevano da sultani tra auto di lusso e Rolex. Hanno comprato immobili a CASERTA, uno è scappato in Brasile

CASERTA – A FROSINONE un vero e proprio tesoretto è stato scoperto al termine dell’operazione che ha portato all’arresto di 10 persone, con l’accusa di associazione a delinquere. All’esito delle perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati e, in particolare, presso quelle dei promotori, le Fiamme Gialle di Cassino hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente patrimonio, costituito da appartamenti, 28 autovetture, tra cui auto di lusso e di grossa cilindrata, nonché un orologio di un marchio prestigioso, il tutto per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

I Finanzieri del Gruppo di Cassino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti dei componenti di un’organizzazione malavitosa dedita alla commissione di reati di autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta e falso in bilancio. In tale contesto, sono state raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare 10 persone, una delle quali (L.R., di 46 anni, ai vertici dell’associazione a delinquere) nel carcere di Rebibbia, mentre le altre nove sono state poste agli arresti domiciliari. E’ sfuggito alla cattura, invece, M.V., di anni 57, anch’esso ai vertici dell’organizzazione criminale, già precedentemente trasferitosi in Brasile e, pertanto, inserito nella lista dei latitanti.

Le investigazioni condotte dai Finanzieri avevano consentito di rilevare che i due soggetti al vertice del sodalizio criminale (L.R. di 46 anni e M.V. di 57 anni), entrambi di Roma e gestori di fatto delle società attraverso le quali veniva realizzata l’illecita attività, conducevano una vita agiata, riciclando i guadagni illeciti mediante l’acquisto di immobili siti a Roma e a Caserta, di auto di grossa cilindrata quali Mercedes ed Audi e di orologi di lusso, assicurati alla giustizia per un valore pari a 4,5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Roma. L’aggressione dei patrimoni illeciti consente di tutelare sia il risparmio dei consumatori che il sistema finanziario, particolarmente esposti nell’attuale crisi economica causata dall’emergenza pandemica.