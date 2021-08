100 monopattini a MARCIANISE per un anno. Quanto costeranno e dove si potranno prendere

MARCIANISE – Arrivano i monopattini a Marcianise.

Riassumiamo i caratteri salienti di quella che il Comune descrive come una “sperimentazione” della durata di un anno.

Sarà la società K-City a gestire il servizio, portando in città 100 monopattini. L’accordo di collaborazione prevede, tra le altre cose: l’uso gratuito, dal personale di servizio esterno del Comune, dei monopattini nella misura massima di venti account giornalieri; il monitoraggio dell’inquinamento e del rumore;

la consegna mensile di un rapporto dettagliato con i dati derivanti dalla fornitura.

Le tariffe applicate dalla società K-city saranno le seguenti: 0,50€ per lo sblocco del veicolo e 0,20€ per minuto di corsa, oltre alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 24,90 € (l’abbonamento mensile è spendibile in tutte le città in cui è presente la società K-City). Mobilità sostenibile…a prezzi non sostenibili?

Il prelievo e il deposito dei monopattini si servirà di 20 stazioni distribuite sul territorio comunale.