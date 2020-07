CASERTA – È sicuramente un riconoscimento non da poco quello avuto da Raffaele Picaro, professore ordinario della cattedra di diritto privato dell’università della Campania, Facoltà di Giurisprudenza, e componente dell’Organismo indipendente di valutazione dei Ministeri, ora scissi, della Pubblica Istruzioni e dell’Università e Ricerca Scientifica.

Dunque, non può essere una segnalazione rituale quella che noi facciamo dell’evento che si svolgerà domani, 14 luglio, al terzo piano dello storico palazzo di Viale Trastevere che ospita il Ministero. Picaro sarà, infatti, uno dei relatori del convegno voluto dal ministro Gaetano Manfredi, durante il quale sarà illustrato l’accordo stipulato tra il Mur e l’Ente nazionale per il Microcredito, con una finalizzazione importante di finanziare le start-up e gli spin-off universitari con maggiore capacità di interazione col mercato, in una dinamica rigorosamente innovativa.

Importante la presenza di Raffaele Picaro perché, tra i relatori, ci sarà anche lo stesso ministro Manfredi, rettore universitario, e anche il presidente Enm Mario Baccini, una vecchia conoscenza che incrociamo dopo gli anni in cui è stato molto attivo nei partiti post-democristiani.

IL COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE:

Dalla ricerca all’economia reale per un’innovazione diffusa

L’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MUR)



E L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (ENM)Martedì 14 luglio ore 10:00-11:00Ministero dell’Università e della Ricerca – Sala Aldo Moro (II piano) – Viale Trastevere 76/AL’evento, nel corso della quale sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra MUR ed ENM, sarà trasmessoin streaming, registrato e sarà pubblicato anche sul sito web dell’ENMIntroduce e modera:• Giovanni Nicola Pes, Vice Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM)Intervengono:• Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR)• Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM)SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA MUR – ENM• Presidente del Comitato Scientifico per l’Innovazione Diffusa• Ferruccio Resta, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Rettoredel Politecnico di Milano• Massimo Inguscio, Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca ePresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)• Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitarioe della Ricerca (ANVUR)• Stefano Consiglio, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali presso l’Università degli Studi diNapoli Federico II e Componente del Comitato Scientifico dell’ENM con Delega all’InnovazioneSociale• Raffaele Picaro, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministerodell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, e Professore Ordinario di Istituzioni diDiritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli