11 INDAGATI. Dall’estero viaggiava su auto e voli di linea. Così la cocaina arrivava nel Casertano

CASTEL VOLTURNO – Sono 11 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta su un traffico internazionale di droga che finiva sul litorale casertano, a Castel Volturno. La Dda di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dall’Olanda la cocaina passava in Svizzera fino ad arrivare nella cittadina rivierasca. Sarebbe questo il percorso tracciato tra il 2015 e il 2019 da chili e chili di stupefacenti, come emerge dall’indagine dei carabinieri di Grazzanise. I carichi viaggiavano in auto e su voli di linea per poi essere smerciati ai pusher nigeriani del litorale. Del gruppo avrebbero fatto parte Anyanaisi Ubani Goodluck, 37 anni, nigeriano, Rosaria Di Giacomo, 54 anni, di Castel Volturno, Pio Di Giacomo, 19 anni, di Castel Volturno, Massimo Laudato, 41 anni, di Castel Volturno, Ida Campopiano, 40 anni di Pietravairano, Antonino Bruno, 39 anni di Mondragone, Mauro Bruno 39 anni di Napoli.

Rispondono

di singole cessioni Pasquale Esposito, 32 anni di Capri, Erminio di Meo, 23 anni di Sant’Antimo, Rosario Solipano, 50 anni di Napoli e Anna Di Giacomo, 62 anni. Rispondono tutti di singole cessioni. Le persone coinvolte sono da ritenere innocenti fino ad una eventuale sentenza di condanna irrevocabile.