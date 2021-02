A MODO SUO. La ricetta per il weekend di Fabrizia Greco: le BARRETTE di RISO SOFFIATO AL COCCO

CASERTA – Fabrizia Greco nasce a Caserta il 26 Luglio di trent’anni fa.

La Campania, Terra Madre ed un pizzico di Toscana le fanno amare la cucina in ogni sua sfaccettatura.

Da dieci anni Milano l’ha adottata, ma il sole ed il calore del Sud, oltre all’amore smisurato per la sua famiglia, la riportano spesso all’ombra della Reggia.

A tavola si allena quotidianamente. Al PT preferisce di gran lunga una PPP (pasta patate e provola).

Ai fornelli inventa, sperimenta e realizza gustose ricette rigorosamente A MODO SUO!

Ogni venerdì, Fabrizia curerà la nuova rubrica di cucina dei portali Casertace.net e Napolice.net.

Oggi ci propone le BARRETTE di RISO SOFFIATO AL COCCO:

Perché aspettare di andare al supermercato per togliersi un peccato di gola? 😋 Le barrette al riso soffiato e cioccolato fondente sono una ricetta facile e golosa per tamponare la sensazione di fame, oltrechè il giusto compromesso tra apporto calorico e ghiottoneria. Amate smisuratamente da grandi e piccini, con soli 4 ingredienti, queste barrette regalano un piacevole momento di condivisione e di buon umore. 🍫 Non ci credete? Provate per credere!