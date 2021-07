INCENDIO IMPRESSIONANTE in un’azienda casertana di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti. Plastica in fiamme da ore e ore

PONTELATONE – Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate, dalle 2:30 di questa notte, nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in una azienda di stoccaggio e riciclaggio di rifiuti di plastica situata sulla SP 333.

Le squadre, una intervenuta dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Teano e una dal distaccamento di Piedimonte Matese sono immediatamente intervenute allertate dai cittadini del posto ed al loro arrivo il capannone era totalmente avvolto dalle fiamme, per una superficie di circa 1000 mq. In supporto alle squadre operative sono intervenute anche 2 autobotti e un’autoscala dalla sede centrale del Comando e un’ autobotte dal distaccamento di Aversa.

Sul posto sono intervenuti anche il Capo Reparto della sezione operativa per coordinare le operazioni di soccorso ed il nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando per le indagini sulle cause del rogo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.