14 ARRESTI. Ricette falsificate anche per i bambini. Praticavano sport senza controllo cardiaco

CASERTA – Ricette e certificati medici falsificati per ottenere rimborsi dall’Asl tra i quali anche attestati per l’attivita’ sportiva dei bambini, che cosi’ venivano esposti a rischi, anche gravi, per la propria salute. Ai bimbi, e’ emerso dalle indagini del Nas, veniva consentita l’attivita’ sportiva senza neppure un controllo cardiaco attraverso un semplice elettrocardiogramma. E’ l’accusa contestata nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che i carabinieri del Nas hanno notificato a 17 persone, tra i quali gli imprenditori casertani del settore sanitario Pasquale Corvino (gia’ coinvolto in una inchiesta per voto di scambio politico mafioso) e Pasquale Piccirillo, titolare di un grosso centro odontoiatrico e di una nota emittente televisiva campana.

Le persone arrestate sono complessivamente 14, tra cui Corvino e Piccirillo (LEGGI QUI). Per 5 e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere e per altri 9 ai domiciliari. Per tre medici e’ stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’interdizione della professione medica (LEGGI QUI I NOMI). Il reato contestato, a vario titolo agli indagati, e’ associazione a delinquere finalizzata alla commissione truffe ai danni del SSN. In carcere sono finiti anche i funzionari amministrati dell’Asl Maurizio Martucci, di 59 anni, e Leone Albalonga, di 63.