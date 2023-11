15enne scompare nel nulla: ritrovata nel casertano

A lanciare l’allarme la madre della giovane quando questa mattina andando in camera della figlia non l’ha trovata nel suo letto

CASTEL VOLTRUNO – Quindicenne di Giugliano scompare nel nulla: ritrovata a Castel Volturno. Sospiro di sollievo per i familiari di Ilenia De Felice, la 15enne di Giugliano scomparsa alle prime ore del giorno. Ignote le ragioni del suo allontanamento. L’allarme era stato lanciato dalla madre quando stamattina andando in camera della figlia non l’ha trovata nel suo letto. A quel punto i familiari hanno provato a contattarla telefonicamente, ma al cellulare non rispondeva. Partite le ricerche la giovane è stata ritrovata in buone condizioni a Castel Volturno ricongiungendosi ai familiari.