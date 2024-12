16enne muore in un incidente in scooter, tutto pronto per l’ultimo abbraccio ad Emanuele

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN FELICE A CANCELLO – La comunità di San Felice a Cancello si prepara a dare l’ultimo saluto a Emanuele Maltese, il sedicenne, tragicamente rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 23 dicembre. Il giovane, gravemente ferito nell’impatto, era stato immediatamente trasportato in ospedale, ma purtroppo le sue condizioni si sono rivelate irreversibili. I medici hanno dichiarato Emanuele cerebralmente morto ieri mattina. Alle ore 18:00 di ieri, la diagnosi è stata ufficialmente confermata, sancendo una triste realtà che ha sconvolto la sua famiglia e l’intera comunità.

Questa mattina, la salma del ragazzo dovrebbe fare ritorno a San Felice a Cancello, con destinazione la casa funeraria di via Napoli, nella città della Valle di Suessola. I funerali, stando alle prime informazioni, sono previsti per domani, domenica mattina, nella chiesa di San Marco Evangelista. La cerimonia offrirà un momento di grande commozione e di raccoglimento per esprimere il cordoglio alla famiglia e per rendere omaggio alla memoria del giovane Emanuele.