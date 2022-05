SANT’ARPINO – I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato Raffaele Chiacchio, 18 anni, di Sant’Arpino. Il giovane era a bordo di una Fiat Panda, in giro per le strade di Grumo e negli slip nascondeva marijuana, contanti e un foglio con gli appunti dello spaccio. Con lui nell’auto c’era un bambino di 10 anni. Il piccolo ha consegnato ai carabinieri le 4 dosi di cocaina che custodiva. Il 18enne è finito in carcere.