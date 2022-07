18ENNE dorme con una pistola nel comodino. Arrestato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di ieri, in Santa Maria Capua Vetere i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma da fuoco, un 18enne del posto.

I Militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del giovane hanno rinvenuto nella sua disponibilità, occultata all’interno di un comodino nella camera da letto, una pistola marca “Mauser Werke” calibro 6.35 completa di serbatoio inserito e privo di munizionamento, non censita in banca dati in uso alle forze di polizia.

L’arrestato, da ritenere innocente fino a sentenza di condanna irrevocabile, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.