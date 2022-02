2 ARRESTI. La droga spacciata in bicicletta sotto l”‘occhio” delle telecamere dei carabinieri

VAIRANO PATENORA – Spacciavano cocaina e droghe leggere in pieno centro a Vairano Patenora (CLIKKA E LEGGI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO), pensando di non essere notati, ed invece i carabinieri avevano piazzato delle telecamere per osservarne tutti i movimenti. Tre gli indagati, tra cui un minore che si occupava di consegnare la droga recandosi in bici dagli acquirenti, che non e’ stato raggiunto da alcuna misura cautelare; per gli altri due ragazzi coinvolti invece, entrambi maggiorenni, la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione di un’ordinanza agli arresti domiciliari e di un divieto di dimora. Era da tempo che i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Capua tenevano d’occhio i tre pusher, e tramite le telecamere appositamente installate in centro, avevano potuto constatare che gli indagati incontravano prima i clienti per accordarsi sulla quantita’ di droga, quindi il minore partiva con la bici e andava a consegnare le dosi; oltre mille le cessioni di droga accertate, soprattutto cocaina, per un volume d’affari di quasi 35mila euro. Ai due maggiorenni sono stati anche sequestrato soldi per un importo simile al guadagno stimato.