20 ARRESTI PER DROGA. In tre fanno scena muta durante gli interrogatori di garanzia. ECCO CHI SONO

SAN NICOLA LA STRADA (gv) – Continuano gli interrogatori di garanzia per le convalide degli arresti per droga, del blitz dei carabinieri di martedì mattina. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Francesco Massaro, 48enne di Capodrise e Vincenzo Masella, 37enne di San Nicola la Strada interrogati per rogatoria dinanzi al gip di Salerno. Scena muta pure per Daniela Rendano, 36enne di San Nicola la Strada dinanzi al gip Linda Comella tribunale di Napoli. Tutti e tre sono stati assistiti dall’avvocato Giuseppe Foglia