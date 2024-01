È morto Felice o’ caprettaro: se ne va un pezzo della storia della gastronomia verace della provincia di Caserta

Il cordoglio di chi ha conosciuto questa figura storica e ha frequentato uno dei ristoranti tra i più conosciuti della conurbazione casertana

CASAPULLA – Si è spento Felice Merola, dai più conosciuto come “o’ caprettaro”.

Ne dà il triste annuncio il suo amico Gianni Di Nardo:

“Felice Merola ci ha lasciato!

Che Nostro signore lo accolga tra i Giusti.

Una figura iconica per tutti i casapullesi e non solo. Con la sua notorietà ed il suo famosissimo Ristorante “O Caprettaro” ha portato a Casapulla migliaia di forestieri . Uomo generoso e disponibile è’ stato un ottimo Amministratore pubblico insieme al compianto Avv. Pasquale D’Albore e al caro Franco Sodano !

Il suo ristorante spesso diventava la sede ideale per riunioni politiche e non solo. In poche parole “Felice o’ Caprettaro” è stato un Casapullese doc; sempre pronto alle innovazioni senza mai trascurare il bene comune.

Ciao Compare carissimo resterai sempre nel cuore dei Casapullesi.

A tutta la famiglia Merola vanno le mie sentite condoglianze“.