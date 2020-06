CASERTA – E’ scoppiata una rissa per una bottiglia di birra caduta sulla sella di una moto di propriet√† di un 17enne parcheggiata davanti ad un locale di via San Carlo a Caserta. E’ successo domenica notte. Un gruppo di bulli prende di mira un ragazzo di 21 anni con in mano la bottiglia di birra “incriminata” e lo picchia selvaggiamente. I 5 giovani, protagonisti dell’aggressione, sono stati denunciati e dovranno rispondere ai magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.