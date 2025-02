24enne di MARCIANISE “pieno di guai” finisce in carcere

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – I carabinieri della Stazione di Marcianise hanno arrestato ieri sera un 24enne già sottoposto agli arresti domiciliari dal 2022.

L’uomo, accusato di vari reati tra cui traffico di stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi, è stato raggiunto a casa dai militari, non per un semplice controllo, ma per notificargli un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

A seguito della condanna, il 24enne dovrà scontare 8 anni e 6 mesi di reclusione e pagare una multa di 20.000 euro. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno accertato la responsabilità dell’uomo per crimini commessi tra il 2021 e il 2022 a Portico di Caserta.