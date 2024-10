25enne beccato con pistole e droga mentre è ai domiciliari

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti ed il possesso di armi clandestine.

In occasione di servizi effettuati a Castel Volturno per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane, conosciuto per i suoi precedenti e già ristretto agli arresti domiciliari. Nascosta nel bagno, è stata trovata una busta con marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e contante, provento di spaccio. In una borsa, inoltre, sono stati scoperti due “revolver”, detenuti abusivamente, di cui uno già armato e pronto al fuoco.

L’uomo è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.